Rusland levert raketten aan Turkije voor 2,1 miljard euro FT

13u58 7 Reuters Russische S-400-raketten. Rusland en Turkije hebben een overeenkomst gesloten over de omstreden levering van Russische S-400-luchtdoelraketten aan Turkije. Met de deal, waar beide landen meer dan ee n jaar aan hebben gewerkt, is omgerekend 2,1 miljard euro gemoeid.

De deal is omstreden omdat Turkije lid is van de NAVO. Daarnaast is het Russische materieel niet te integreren in de wapenarchitectuur van de NAVO. De twee landen en het bondgenootschap wilden vandaag alvast geen commentaar geven op de wapendeal.



Eerder had het hoofd van het Russische staatsconglomeraat dat de systemen bouwt, gezegd dat het gaat om vier raketinstallaties. De eerste daarvan wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 aan Turkije geleverd.

De S-400 is een moderne luchtafweerraket die pas sinds 2007 door het Russische leger gebruikt wordt. De verste raket - er bestaan verschillende versies van het model - kan 400 kilometer ver gaan. Naast Rusland kochten ook China en India al dat soort luchtdoelraketten. Er was oorspronkelijk ook een overeenkomst met Iran, maar dat werd afgeblazen tijdens de sancties die het land kreeg wegens hun nucleaire programma.

Om de helft van deal te bekostigen leent Turkije 79 miljard roebel (1,1 miljard euro) van Rusland, zo bevestigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

