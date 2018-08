Rusland kondigt militaire oefeningen op Middellandse Zee aan met 30 vliegtuigen en 25 oorlogsbodems KVE

30 augustus 2018

14u59

Bron: Belga 0 Rusland wil vanaf zaterdag een week lang militaire oefeningen op de Middellandse Zee organiseren. De aankondiging van het Russische ministerie van Defensie gebeurt op een ogenblik dat er spanningen heersen tussen Moskou en Washington over de Syrische burgeroorlog.

Aan de oefening zullen 25 oorlogsbodems en ondersteuningsschepen deelnemen, net als 30 vliegtuigen, aldus het ministerie. Volgens het Kremlin zijn de oefeningen "opgevoerde voorzorgsmaatregelen" nu de situatie in Idlib kan verslechteren.

Syrische regeringstroepen rukken op naar rebellenposities in de provincie, het laatste rebellenbolwerk in het land. Tienduizenden strijders zitten daar ingesloten, net als 3 miljoen burgers. Eerste Syrische aanvallen doen vermoeden dat een veldtocht tegen Idlib op handen is.

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische regering. Rusland verdedigt zijn steun voor de Syrische regering als een poging om de stabiliteit te herstellen. Moskou waarschuwde voor een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrische regeringstroepen.

"Het Westen is niet tevreden met het verloop voor een oplossing in Syrië", zei Maria Zacharova, woordvoerster van het Russische ministerie voor Buitenlandse Zaken, aan het staatsnieuwsagentschap TASS.

Washington beschuldigde de Syrische regering van misdaden tegen de mensheid en steunde sommige van de rebellentroepen die de regering van president Bashar al-Assad omver willen werpen.