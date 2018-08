Rusland, Iran en Turkije houden top over Syrië en zullen pogen om vrede in provincie Idleb te bewaren AW

27 augustus 2018

13u09

Bron: Belga 0 De staatsleiders van Turkije, Rusland en Iran zullen elkaar ontmoeten op een topconferentie over Syrië in Iran op 7 september. Het is de derde bijeenkomst van de tripartite. Dat laat de Turkse televisie weten.

"President Recep Tayyip Erdogan zal op 7 september naar Iran gaan om er over Syrië te beraadslagen. Ook Rusland en Iran zullen aan de gesprekken deelnemen", aldus de tv-omroep TRT. De bekendmaking komt er op een ogenblik dat het regime in Syrië een aanval op de provincie Idleb, een haard van opstandelingen, voorbereidt. De regio is een zogeheten de-escalatie zone, ingesteld door de vrede van Astana, die gepatroneerd werd door Rusland en Iran, die het regime in Syrië steunen, en Turkije, dat de rebellen steunt.

Bij een bezoek aan Moskou vorige week heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu gewaarschuwd voor een mogelijke "catastrofe" wanneer voor een "militaire oplossing" voor Idleb zou gekozen worden.

De laatste tripartite van deze soort vond plaats in Ankara in april, en daarvoor in het Russische Sotsji in november vorig jaar. Televisie-omroep NTV meldt dat de top plaatsvindt in de Noord-Iraanse stad Tabriz.