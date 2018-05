Rusland: "Interview met Julia Skripal kan afgedwongen zijn" TK

24 mei 2018

14u17

Bron: Belga 0 Het Kremlin twijfelt aan de geloofwaardigheid van het videointerview met Julia Skripal. "We weten niet of ze het interview vrijwillig heeft afgelegd of of het onder druk is ontstaan", zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, vandaag in Moskou. "We hebben alle redenen om te twijfelen" zei Peskov.

Gisteren werd een interview van het persagentschap Reuters gepubliceerd waarin Julia Skripal voor het eerst sinds haar vergiftiging drie maanden geleden tekst en uitleg geeft. Ze wil momenteel geen hulp van de Russische ambassade maar wil graag naar haar land terugkeren, zei ze in het interview. Het gesprek met de dochter van Sergej Skripal zou op een geheime plaats zijn gebeurd onder bemiddeling van de Britse politie.

"We hebben geen informatie over de gezondheidstoestand van de dochter van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en over haar verblijfplaats. De Russische ambassade in Londen heeft geen contact met de 33-jarige Russin", pareerde Peskov vandaag volgens het persbureau Interfax.

Julia en haar vader werden begin maart bewusteloos aangetroffen op een bank in een park in het Zuid-Engelse Salisbury. Ze zouden vergiftigd zijn met het chemische middel novitsjok, een gifgas dat begin de jaren zeventig in de voormalige Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Londen beschuldigt Moskou ervan achter de aanslag schuil te gaan. De zaak zorgde voor een zware diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland.