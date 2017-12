Rusland installeert permanente militaire basissen in Syrië LB

10u54

Bron: ANP 13 AFP Russisch president Poetin kondigde aan dat "als terroristen hun hoofd opheffen" Rusland hen in Syrië hard zal treffen, ondanks het besluit om "een aanzienlijk deel van het Russische contingent terug te trekken". Rusland is vandaag begonnen met de vestiging van een permanente aanwezigheid op de militaire bases in het Syrische Tartus en Khmeimim, aldus persbureau RIA.

"Vorige week keurde de opperbevelhebber de structuur en de bases in Tartus en in Khmeimim goed. We zijn begonnen daar een permanente aanwezigheid te vormen'', zei de Russische minister van Defensie Sergej Shojgoe.

President Vladimir Poetin kondigde aan het begin van de maand aan dat Rusland zijn troepen uit Syrië zal terugtrekken. Maar bij een onverwacht bezoek in Latakia, de belangrijkste havenstad van Syrië, zei de Russische president ook dat "als terroristen hun hoofd opheffen" Rusland hen in Syrië hard zal treffen, ondanks het besluit om "een aanzienlijk deel van het Russische contingent terug te trekken".