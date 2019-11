Rusland installeert militaire basis met raketsystemen in Noord-Syrië HR

14 november 2019

10u25

Bron: ANP 0 Buitenland Rusland richt een helikopterbasis in bij een luchthaven in Kamishli, een plaats aan de Noord-Syrische grens. De nieuwe basis wordt beschermd door raketsystemen. Inmiddels staan er drie helikopters op de basis gestationeerd, maar er volgen meer. Verder zijn er ook andere voertuigen, is er een weerstation en wordt een artsenpraktijk ingericht.

“Het is de eerste groep Russische helikopters in het noorden van Syrië”, meldt een correspondent van staatszender Zvezda. “Het is een historisch moment. Vanaf nu kunnen onze luchtvaartuigen permanent opereren vanuit Kamishli.”

Russische troepen patrouilleren samen met het Turkse leger in het noorden van Syrië. In dat gebied viel Ankara binnen om Koerdische milities te verdrijven. Vlak daarvoor had de Amerikaanse president Donald Trump zijn troepen teruggetrokken uit het gebied, waardoor Turkije de vrije hand kreeg.