Rusland in de ban van mysterieuze zwangerschap tienermeisje: “Ivan (10) kan de vader niet zijn” Tom Tates

24 januari 2020

08u14

Bron: The Mirror 4 Rusland is in de ban van de prille, vooralsnog mysterieuze zwangerschap van de 13-jarige Daria uit de stad Zheleznogorsk. Volgens de aanstaande moeder is haar piepjonge vriendje Ivan (10) “honderd procent zeker” de vader van de baby, maar experts stellen dat zoiets vanwege zijn leeftijd onmogelijk is. “Onderzoek heeft aangetoond dat hij nog niet in de puberteit zit en geen actieve zaadcellen heeft”, klinkt het. De politie vermoedt dat het meisje seksueel misbruik door een volwassene verzwijgt.

Daria en Ivan verschenen eerder deze week in de ‘On Air Show’, een tv-programma dat door miljoenen mensen bekeken wordt. Onder de noemer ‘Jongste ouders ooit’ vertelden ze uitvoerig over hun relatie en al het moois wat daar uit voortvloeide. Volgens Daria, die momenteel acht weken in verwachting is, kwam zij Ivan een jaar geleden tegen. “Nadat ik door een vriend aan Ivan voorgesteld was, gingen we vrijwel meteen daten”, aldus de Russische. “Ivan vertelde al na twee dagen dat hij veel van me houdt. Vervolgens besloten we zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. We gingen vooral wandelen, maar er werd ook gekust.”

Van het een kwam het ander, verzekerde een van geluk stralende Daria. “We hadden stiekem seks bij Ivan toen zijn moeder niet thuis was”, aldus het ontspannen ogende meisje. “Daar schaamden we ons naderhand vreselijk voor. Zo erg zelfs dat we in bed onze lichamen met lakens bedekten.” Een paar dagen later vertelde Daria aan haar moeder Elena dat ze last had van ochtendmisselijkheid.

In shock

De moeder besloot Daria door een arts te laten onderzoeken. “Die kon geen oorzaak van de ziekteverschijnselen vinden”, stelde Elena. “Omdat ik het niet vertrouwde, heb ik een zwangerschapstest voor haar gekocht. Toen de test tot mijn grote verbijstering uitwees dat Daria in verwachting is, gaf ze toe seks met Ivan gehad te hebben. Ik was sprakeloos en volledig in shock. Na goed overleg besloten we de baby hoe dan ook te houden. Daria wilde het niet weg laten halen.”

De ouders van Daria en Ivan hebben afgesproken dat ze hun kinderen zullen helpen bij de opvoeding van het kindje. “Mijn zoontje begrijpt de consequenties van het aanstaande vaderschap nog niet”, aldus Galina. “Daar is hij nog veel te jong voor. Hij vertelde me wat er gebeurd is. Daria zou tegen hem gezegd hebben dat hij best seks met haar mocht hebben. En zo geschiedde. Maar ze gebruikten geen voorbehoedsmiddelen omdat ze nog niet wisten wat de gevolgen van onveilig vrijen kunnen zijn.”

Maakte de kleine, behoorlijk zelfverzekerde Ivan zijn ‘droommeisje’ Daria zwanger of is er meer aan de hand? Rusland is inmiddels tot op het bot verdeeld. Kinderarts Nikolai Skorobogatov stelt dat het in theorie mogelijk moet zijn dat het jongetje nu al geslachtsrijp is. Bij de meeste jongens gebeurt dat pas vanaf hun elfde levensjaar. “Maar er zijn uitzonderingen”, aldus Skorobogatov.

Geslachtshormonen

Uroloog Evgeny Grekov heeft een andere mening. “Ivan kan de vader niet zijn. We hebben hem een paar keer laten onderzoeken en daaruit is gebleken dat hij nog geen sperma aanmaakt. Logisch, want hij is nog een kind. Verder hebben we ook nog amper mannelijke geslachtshormonen bij het ventje aangetroffen en zijn Ivans voorplantingsorganen nog kinderlijk gevormd. Kortom: zijn puberteit is nog niet begonnen. En dus zitten we in dit geval met veel onbeantwoorde vragen. Vragen die we bij de politie neergelegd hebben.”

Russische media proberen de waarheid achter de opmerkelijke zwangerschap te achterhalen. Buren van de kinderen plaatsen volgens journalisten grote vraagtekens bij het verhaal dat Daria, Ivan en hun ouders rondstrooien. Ze vermoeden dat iemand anders het meisje zwanger maakte en dat Ivan de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen geschoven krijgt. “Ivan kan de vader niet zijn”, weet een buurman. “Daar is hij nog veel te klein voor.” Ivan zelf vertelde in de tv-show zeker te weten dat hij de vader is. “Mijn Daria heeft me op het hart gedrukt dat ze het met niemand anders gedaan heeft”, liet hij optekenen.

De zwangerschap van Daria verloopt naar verluidt voorspoedig. Maar lekker in hun vel zitten de aanstaande moeder en de veronderstelde vader niet. Volgens Daria wordt ze op school gepest. En Galina stelt dat haar zoon Ivan door alle aandacht een einde aan zijn leven wilde maken. De politie is inmiddels begonnen met een onderzoek. Op dit moment worden alle mensen die op de school van het meisje werken ondervraagd. Daria kan het weinig schelen. Na haar eerste echo verheugt ze zich nu al op de bevalling. “Ik ben klaar om ons kindje te baren”, klinkt het.

