Rusland iets minder terughoudend na eerdere twijfels: “Overlijden Baghdadi zou belangrijke bijdrage zijn in strijd tegen terrorisme” Leider IS gedood ADN

28 oktober 2019

15u07

Bron: Belga 0 De dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi zou "een belangrijke bijdrage" betekenen in de strijd tegen het terrorisme, als dat overlijden tenminste bevestigd wordt. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin vandaag laten laten verstaan in een reactie.

"Als de informatie over de dood van al-Baghdadi echt bevestigd wordt, dan zouden we kunnen praten van een belangrijke bijdrage van de VS in de strijd tegen het internationaal terrorisme", zegt Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

Twijfels

Rusland had zondag al duidelijk gemaakt twijfels te hebben bij de Amerikaanse informatie over de militaire operatie tegen al-Baghdadi. Het ministerie van Defensie deelde toen mee dat er geen overtuigende bewijzen zijn dat de VS een dergelijke actie konden uitvoeren in een door Rusland gecontroleerde zone in Syrië.



Vandaag toont Moskou zich al iets minder terughoudend. Peskov erkent nu dat het Russische leger wel degelijk Amerikaanse vliegtuigen en drones gezien heeft in het gebied.

De leider van het terroristische netwerk Islamitische Staat is de voorbije jaren al verschillende keren doodverklaard. In juni 2017 had het Russische ministerie van Defensie zelf al eens gemeld dat al-Baghdadi "mogelijk" was omgekomen bij een Russische luchtaanval in de buurt van de Syrische stad Raqqa. Maar een half jaar geleden was nog een videoboodschap van hem opgedoken, waarin al-Baghdadi zijn aanhangers opriep om de strijd voort te zetten.

Bekijk ook: Donald Trump: “IS-leider Al-Baghdadi is dood”

Bekijk ook: Dit is de plaats waar Abu Bakr Al-Baghdadi stierf