Rusland houdt vol dat Navalny niet vergiftigd werd SVM

26 augustus 2020

17u39

Bron: Belga 5 Rusland blijft volhouden dat er geen bewijs is dat Aleksej Navalny vergiftigd is. “Overal wordt gezegd dat er een grote kans op vergiftiging is. We zijn het in dit stadium echter totaal oneens met die overhaaste formuleringen”, zei de woordvoerder van president Vladimir Poetin tijdens een persbriefing. “Hoe kan er sprake zijn van vergiftiging als er geen vergif is?”

Volgens het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny momenteel behandeld wordt, werd hij wel degelijk vergiftigd. De artsen vonden naar verluidt sporen van een cholinesterase-remmer in zijn lichaam. Onder meer de zenuwgiffen sarin en VX behoren tot die categorie. Navalny ligt nog steeds in een kunstmatige coma, nadat hij eerder ingestort was op een vliegtuig.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, roept nu op tot een transparant onderzoek. Ook de Britse premier Boris Johnson wil er het fijne van weten. Eerder hadden ook Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten al Rusland onder druk gezet.

Zakenman wil Navalny ruïneren

Navalny krijgt intussen tegenkanting van Jevgeny Prigozjin, een Russische zakenman die nauwe banden heeft met president Vladimir Poetin. Hij wil de Russische oppositieleider naar verluidt “ruïneren”.

Navalny en een van zijn bondgenoten moeten immers nog altijd een schadevergoeding van 88 miljoen roebel (bijna 1 miljoen euro) betalen vanwege een videoverslag dat over een schoolmaaltijdenbedrijf online gezet werd. Omdat de onderneming een contract had met het cateringsbedrijf van Prigozjin heeft de zakenman het bedrijf gecompenseerd.

Maar hij is vastberaden om het geld alsnog bij Navalny en zijn kompaan te verhalen. “Ik ben van plan om deze groep van gewetenloze mensen te ruïneren”, zei Prigozjin in een verklaring dat gisteravond werd gepubliceerd door zijn bedrijf Konkord. “Als Navalny het overleeft, zal hij zich moeten verantwoorden volgens de strenge Russische wet.”

“Chef van Poetin”

Prigozjin wordt soms Poetins chef genoemd omdat zijn cateringsbedrijf voor het Kremlin heeft gewerkt. De zakenman wordt er ook van beschuldigd een rol te hebben gespeeld in de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. In maart eiste hij daarvoor 50 miljard dollar ter compensatie. Volgens bronnen is hij verbonden met de paramilitaire organisatie Wagner, maar ook dat ontkent hij.

Navalny is dan weer een van Poetins grootste tegenstanders. Hij heeft meerdere malen de corruptie van de Russische elite aan de kaak gesteld in video’s en behaalde daarmee miljoenen views op sociale media.