Rusland houdt 'spionerende' Amerikaan langer vast, hij schreeuwt onschuld uit: "Niet James Bond betrapt, maar Mr. Bean ontvoerd"

24 oktober 2019

15u41

Bron: ANP 0 Rusland houdt de Amerikaanse ex-marinier Paul Whelan nog zeker twee maanden langer vast. Dat bepaalde een rechtbank in Moskou vandaag. De 49-jarige Whelan wordt verdacht van spionage. Hij zou Russische staatsgeheimen in handen hebben gehad en riskeert nu een celstraf van twintig jaar.

De Russische autoriteiten arresteerden Whelan in december vorig jaar. Hij zit sindsdien in voorarrest. De oud-militair houdt vol dat hij in de val is gelokt. Hij zegt dat hij een USB-apparaat aannam van een bekende in de veronderstelling dat daar vakantiefoto's op waren opgeslagen.

“Gijzeling”

"Rusland dacht dat ze James Bond betrapten tijdens een spionagemissie, maar ze ontvoerden in de praktijk Mr. Bean tijdens zijn vakantie", zei Whelan tijdens de zitting. Hij vergeleek zijn detentie met een "gijzelingssituatie" en suggereerde dat Rusland hem vasthoudt met het oog op een toekomstige gevangenenruil. Ook zegt hij hardhandig te zijn behandeld in de gevangenis.

Whelan heeft behalve een Amerikaans ook een Brits, Canadees en Iers paspoort. Die vier landen stuurden vandaag vertegenwoordigers naar de rechtbank. Daar vroeg de Amerikaan tevergeefs om de aanklager en rechter van de zaak te halen. "Bewijs dat ik heb aangedragen is genegeerd. Juridische vraagstukken worden altijd uitgelegd in het voordeel van de aanklagers en veiligheidsdienst FSB”, klonk het nog.

