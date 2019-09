Rusland houdt Noord-Koreaanse schepen vast na aanval, 80 opvarenden gearresteerd TT

17 september 2019

19u19

Bron: ANP 0 De Russische douane heeft twee Noord-Koreaanse schepen in beslag genomen na een aanval van één van de schepen op de Russische kustwacht. Ook zeggen de Russen dat ze meer dan tachtig Noord-Koreaanse opvarenden hebben gearresteerd. Persbureau Tass meldt op basis van de douane dat zeker drie Russen gewond zijn geraakt.

Rusland heeft de Noord-Koreaanse ambassadeur in Moskou gevraagd zich te verantwoorden voor de aanval in de Japanse Zee. Dat meldt persbureau RIA. Volgens lokale media zou er geschoten zijn vanaf een van de boten toen een Russisch schip een andere Noord-Koreaanse boot, die illegaal aan het vissen zou geweest zijn, wilde onderscheppen. Beide boten werden daarop in beslag genomen.

De Noord-Koreanen bevonden zich aan boord van schoeners, een groot type zeilboot. Op de boot die de aanval uitvoerde, zaten meer dan 45 mensen.

De kustwacht was bezig met een grenscontrole van de Russische territoriale wateren. De gevonden boten waren volgens persbureau Tass bezig met illegale activiteiten.