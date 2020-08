Rusland hekelt buitenlandse pogingen om Wit-Rusland te destabiliseren KVE

13 augustus 2020

17u42

Bron: Belga 0 Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vinden er vanuit het buitenland duidelijke pogingen plaats om Wit-Rusland te destabiliseren. Dat heeft Maria Zacharova, woordvoerster van het ministerie, donderdag verklaard. In Wit-Rusland wordt al vier dagen geprotesteerd tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko.

"We zien dat er door buitenlandse partners een ongeziene druk wordt uitgeoefend op de Wit-Russische autoriteiten", zegt Zacharova. Er zijn "bewijzen van buitenlandse inmenging in de interne zaken van een soevereine staat, om de samenleving te verdelen en de situatie te destabiliseren.”

“We roepen iedereen op tot terughoudendheid en voorzichtigheid", zegt de diplomate. "We hopen dat de toestand in het land snel weer normaal zal worden.”



Sinds zondag wordt er in Wit-Rusland betoogd tegen de herverkiezing van Aleksandr Loekasjenko, die volgens de officiële uitslag de presidentsverkiezingen heeft gewonnen met ongeveer 80 procent van de stemmen. Volgens zijn tegenstanders werd er gefraudeerd bij de verkiezingen. Het protest heeft al zeker aan twee mensen het leven gekost.

Wit-Rusland wordt wel eens "de laatste dictatuur van Europa" genoemd. President Loekasjenko regeert de ex-Sovjetrepubliek al sinds 1994 met harde hand.

Lees ook: De huismoeder die het rijk van Europa’s langst zittende dictator deed wankelen (+)