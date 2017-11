Rusland gooit Venezuela financiële reddingsboei toe jv

Rusland heeft Venezuela een reddingsboei toegeworpen om uit de zware schuldencrisis te geraken. Beide landen zijn het vandaag eens geworden over een schuldherschikking ten belope van 3,15 miljard dollar (zowat 2,7 miljard euro). Dat meldt het Russische ministerie van Financiën.

De schuldherschikking zal over de komende tien jaar lopen en "minimale" betalingen van Venezuela vergen in de eerste jaren, zo klinkt het.





Het Zuid-Amerikaanse land zit al jaren in een diepe economische crisis. Het socialistisch geleide land stevent af op het bankroet en kampt bovendien met een enorme inflatie. Rusland geldt als een nauwe partner van de Venezolaanse regering. Vooral het Russische energieconcern is actief in het olierijke land.

Met de overeenkomst kan de regering in Venezuela weer even op adem komen, al zijn de Russische schuldeisers slechts goed voor een klein deel van de totale schulden die Venezuela heeft uitstaan.