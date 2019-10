Rusland gooit kritische stemmen uit mensenrechtenraad jv

21 oktober 2019

21u31

Vijf leden van Kremlin's adviesraad voor de mensenrechten zijn door president Vladimir Poetin ontslagen en werden vervangen. Dat blijkt uit een presidentieel decreet.

Het gaat onder meer om de voorzitter van de raad en tevens gerespecteerd mensenrechtenactivist, Michail Fedotov. Hij werd bedankt voor bewezen diensten omwille van zijn leeftijd; hij is 70 jaar oud. Ook politiek analist Ekaterina Sjoelman, die openlijk haar steun verleent aan oppositieleider Aleksej Navalny werd ontslagen, alsook Ivan Sjablinski, een liberale professor, die kritiek had op de onderdrukking van protesten deze zomer in Moskou.

Ze zullen worden vervangen door medewerkers van publieke media, waaronder Valery Fadeyev. Hij is een voormalige presentator bij de openbare omroep en hooggeplaatst lid van regeringspartij Verenigd Rusland.

Veel gerespecteerde mensenrechtenactivisten zijn eerder al uit protest tegen het beleid vertrokken uit de vijftigkoppige raad. De raad was in het verleden dan ook zeer kritisch voor het Kremlin, maar verliest de afgelopen jaren geleidelijk aan invloed.