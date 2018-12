Rusland geeft Oekraïense havens in Zee van Azov gedeeltelijk vrij kg

04 december 2018

10u23

Bron: Belga 0 Rusland heeft de Oekraïense havens Berdjansk en Marioepol aan de Zee van Azov "gedeeltelijk" vrijgegeven, zo stelt de Oekraïense minister van Infrastructuur, Volodymyr Omelyan. Oekraïne had Rusland ervan beschuldigd de Straat van Kertsj aan het schiereiland de Krim te hebben geblokkeerd en zo de toegang tot de havens te hebben afgesneden. Rusland had dat ontkend.

"Ja, de havens Berdjansk en Marioepol zijn gedeeltelijk vrij. Vaartuigen zijn onderweg naar de in- en uitgang door de Straat van Kertsj richting Oekraïense havens", aldus de minister. De schepen moeten wel stoppen aan de Russische kant voor controle. "De trafiek is gedeeltelijk hersteld.”



Volgens de minister wachten zeventien schepen om de Zee van Azov op te varen. De Straat van Kertsj geeft toegang tot de zee. Negen andere wachten nog in de haven.



Rusland had eerder gezegd dat het scheepvaartverkeer afhankelijk is van de weersomstandigheden. Volgens Omelyan heeft Rusland echter ingebonden na "de eenduidige internationale reactie".

Pesterige controles

De Zee van Azov ligt ten noordoosten van de Krim. De laatste maanden werd het gebied steeds meer het decor van de spanningen tussen beide buurlanden. Rusland controleert de toegang tot de Zee van Azov door de Straat van Kertsj. De zeestraat scheidt het Russische vasteland van de Krim.



Kiev beschuldigde Moskou eerder al van pesterige controles van schepen die aanmeren in Oekraïense havens zoals Marioepol of Berdjansk.

Militair geweld

De Russische kustwacht opende vorige week het vuur op verschillende Oekraïense marineschepen in de Zwarte Zee, die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov wilden varen. Daarna nam Moskou de schepen in beslag. Volgens Rusland zijn de Oekraïense vaartuigen illegaal de Russische territoriale wateren binnengevaren. Kiev beschouwt de Krim als Oekraïens grondgebied.