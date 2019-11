Rusland geeft drie in beslag genomen oorlogsschepen terug aan Oekraïne tvc

18 november 2019

13u15

Bron: Belga 0 Rusland heeft drie Oekraïense oorlogsschepen, die een jaar geleden in beslag genomen werden bij een incident in de Straat van Kertsj, vandaag opnieuw overgedragen aan Kiev. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou laten weten. Rusland beschuldigde de Oekraïense marine van het schenden van zijn grenzen, maar het onderzoek is afgesloten en dus zijn de schepen niet meer nodig, luidt het.

Het incident dateert van 25 november 2018. De drie Oekraïense schepen probeerden via de Straat van Kertsj van Odessa aan de Zwarte Zee naar Marioepol aan de Zee van Azov te varen. Moskou sprak over een inbreuk op de soevereiniteit van Rusland. De waarschuwing luidde toen ook dat het land hard zou optreden tegen eender welke provocatie aan zijn grenzen.

Sleepboten hadden de drie schepen tijdens het weekeinde vanuit een haven op het schiereiland Krim op zee getrokken. De overdracht gebeurde in neutrale wateren van de Zwarte Zee. De internationale gemeenschap had er herhaaldelijk op aangedrongen de schepen weer vrij te geven. De 24 bemanningsleden van de schepen waren begin september al vrijgelaten. Dat gebeurde in het kader van een gevangenenruil tussen Kiev en Moskou.

Ontmoeting

Intussen heeft ook Rusland bevestigd dat er op 9 december in Parijs een top komt over het conflict in het oosten van Oekraïne. Dat wordt de eerste ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodymyr Zelenski. Frankrijk en Duitsland bemiddelen. Het gaat ook om de eerste top van de vier landen in het zogenaamde “Normandië-formaat” sinds 2016.

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, sprak vandaag over een “langverwachte” ontmoeting, maar waarschuwde voor te hoog gespannen verwachtingen. “Laat ons de verwachtingen niet overdrijven, zodat we niet ontgoocheld zijn”, stelde hij. Peskov sprak wel de hoop uit dat de gesprekken “ietwat resultaat opleveren”.

Bij het conflict tussen de Oekraïense regeringstroepen en de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne vielen sinds 2014 al bijna 13.000 doden. De vredesakkoorden van Minsk uit 2015 bleven steeds dode letter, maar sinds de verkiezing van Zelenski in april van dit jaar werd wel vooruitgang genoteerd. Er was de gevangenenruil, en troepen van de strijdende partijen trokken zich ook terug uit bepaalde sectoren langs de frontlijn.