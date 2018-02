Rusland gebruikt veto tegen kritische VN-resolutie over Jemen en "neemt zo Iran in bescherming" IB

27 februari 2018

01u56

Bron: Belga 0 Rusland heeft zijn veto gesteld tegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over Jemen. De resolutie zou Iran bekritiseren omdat het de levering van Iraanse raketten voor Houthi-rebellen geen halt zou toeroepen. Enkele dagen geleden nog werd Rusland ervan beschuldigd dat het de oproep tegenhield van de Veiligheidsraad tot een wapenstilstand van dertig dagen in Syrië.

Rusland stemde tegen de Britse ontwerpresolutie om de sancties tegen Jemen te verlengen. Daarin werd Iran bekritiseerd omdat het zich niet zou houden aan het wapenembargo van de Veiligheidsraad. Nadat Moskou zijn veto had gesteld, legde het zijn eigen ontwerp voor ter stemming - een eenvoudige verlenging van de sancties. De Veiligheidsraad nam die unaniem aan. De termijn zou later gisteren verstrijken. Rusland was het niet eens met de kritiek op Iran in de Britse tekst.

De ambassadeur van Moskou bij de VN, Vassily Nebenzia, zei dat de bevindingen van een rapport eind januari, dat stelde dat Iran er niet in slaagde om de levering van Iraanse raketten aan Houthi-rebellen tegen te houden, "onbevestigde berichten" waren. De plaatsvervangende ambassadeur van Groot-Brittannië bij de VN, Jonathan Allen, vond dat Iran en alle andere landen die het wapenembargo schenden verantwoording moeten afleggen, ook al zou dat "politiek ongelegen" komen.

"Beschermer van Iran"

De ambassadeur van de VS, Nikki Haley, beschuldigde Rusland ervan dat het zijn vetorecht gebruikt om Iran te beschermen. Rusland verhinderde dat Iran rekenschap moest afleggen, en "bracht de hele regio in gevaar", ondanks een "berg aan geloofwaardig, onafhankelijk bewijs" dat Iran het embargo schond, zei Haley in een persbericht.

Een door de VN aangesteld expertenpanel zei eind januari dat het restanten van raketten, militair materieel en militaire drones van Iraanse makelij kon identificeren. Ze werden Jemen binnengebracht nadat het wapenembargo van kracht werd.

In Jemen is sinds 2014 een machtsstrijd aan de gang tussen de internationaal erkende president Abd Rabu Mansour Hadi en de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran. In maart 2015 begonnen Saoedi-Arabië en zijn soennietische bondgenoten bombardementen op Jemen tegen de sjiitische groep, toen die begon op te rukken naar Hadi's zuidelijke machtsbasis in Aden.