Rusland: "Extra sancties van VS raken ons niet"

04 augustus 2019

15u59

Bron: Belga 0 Nieuwe Amerikaanse sancties zullen het Russische financiële systeem niet schaden. Dat heeft de Russische minister van Financiën, Anton Siloeanov, dit weekend gezegd. Volgens hem heeft het financiële systeem van de Russen de afgelopen jaren al bewezen dat het bestand is tegen externe druk.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Rusland een nieuwe reeks sancties opgelegd in verband met de poging tot vergiftiging van de voormalige spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. De sancties houden onder meer in dat de Amerikanen de verlenging van elke lening en financiële of technische bijstand aan Rusland door internationale financiële instellingen zullen blokkeren.

Siloeanov maakt zich niet druk: "Met betrekking tot de staatsschuld zijn we ervan overtuigd dat het financiële systeem dat we hebben gecreëerd ons in staat stelt te voldoen aan de begrotingsbehoeften", reageert hij. Ook voor bedrijven voorziet hij geen extra problemen.



De spanningen tussen de VS en Rusland lopen de laatste tijd stevig op. Zo heeft Washington tevens het Amerikaans-Russische ontwapeningsverdrag INF opgezegd, omdat Trump de Russen ervan verdenkt dat ze zich toch niet aan de afspraken houden.