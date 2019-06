Rusland en VS willen werk maken van verlenging kernwapenverdrag LH

29 juni 2019

16u18

Rusland en de VS willen werk maken van een verlenging van het START-verdrag over de beperking van strategische kernwapens. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag duidelijk gemaakt in de marge van de G20-top in de Japanse stad Osaka. Het huidige verdrag loopt af in 2021.

Zowel Poetin als de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun minister van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven om de gesprekken over de verlenging van START (Strategic Arms Reduction Treaty) op te starten, verklaarde de Russische leider aan het persbureau Interfax. Poetin kon echter niet zeggen hoe groot de kans is dat de gesprekken ook iets zullen opleveren. "Dat weet ik niet. Het is nog te vroeg om daarover te spreken", antwoordde hij.



De Russische president heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor het gevaar van een ongebreidelde nucleaire wapenwedloop van zodra het laatste belangrijke ontwapeningsverdrag afloopt. Het huidige START-verdrag tussen Moskou en Washington loopt tot 2021. In die overeenkomst wordt het nucleaire arsenaal beperkt tot 800 draagraketten en 1.550 inzetbare kernkoppen.

INF-verdrag

De VS hadden zich begin februari al teruggetrokken uit het nucleaire wapenverdrag voor middellangeafstandsraketten (INF). De zes maanden durende opzegtermijn loopt af op 2 augustus. Washington zegt dat het zich terugtrekt omdat Rusland de overeenkomst schendt met de ontplooiing en ontwikkeling van SSC-8-raketten. Moskou ontkent de beschuldigingen en trekt zich ook terug uit dat verdrag.

Tijdens de G20-top had Poetin zijn Amerikaanse ambtgenoot al uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland op 9 mei 2020, ter gelegenheid van de vieringen voor de 75ste verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland.