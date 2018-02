Rusland en VS botsen over gebruik van chemische wapens in Syrië Rusland: "Propagandacampagne om Syrische regering te beschuldigen van aanvallen waarvan de daders niet bekend zijn" HA

06 februari 2018

07u27

Bron: AFP 0 Rusland en de Verenigde Staten hebben gisteren een hevige aanvaring gehad in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over een ontwerptekst van de VS die de vermoedelijke chemische aanvallen van het Syrische regime veroordeelt. Moskou wou de tekst amenderen, maar Washington ging daar niet mee akkoord. Bij de aanvallen vielen tientallen gewonden, onder wie kinderen.

Er zijn "duidelijke bewijzen" om te bevestigen dat chloorgas gebruikt werd bij de aanvallen in Oost-Ghouta, een buitenwijk van Damascus, zei Nikki Haley, ambassadrice van de VS bij de VN, tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad over het gebruik van chemische wapens in Syrië. "We hebben informatie dat het regime (van de door Rusland gesteunde Syrische president Bashar al-Assad, nvdr) herhaaldelijk chloorgas inzette tegen zijn eigen volk de jongste weken, en zelfs gisteren nog", zei de diplomate.

De VS lieten bij de veertien partners van de Veiligheidsraad een ontwerpverklaring circuleren die het gebruik van chemische wapens in Syrië veroordeelde. Volgens diplomaten eiste Moskou tijd vooraleer de tekst zou goedgekeurd worden, om er commentaar op te kunnen geven.

"Rusland heeft de goedkeuring van de verklaring vertraagd, een eenvoudige veroordeling die te maken heeft met Syrische kinderen die moeite hebben om adem te halen vanwege chloorgas", zei Haley. Haar Russische ambtgenoot sprak van een "propagandacampagne" die tot doel had "de Syrische regering te beschuldigen" van aanvallen "waarvan de daders niet bekend zijn".

Rusland stelde amendementen voor, opdat er geen melding meer zou gemaakt worden van Ghouta. Ook wou Rusland dat de informatie in de pers en op sociale media "op een geloofwaardige en professionele manier geverifieerd wordt". Volgens diplomaten verwierpen de VS de Russische amendementen, waardoor de hoop op een goedkeuring van de veroordeling vervaagde.