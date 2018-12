Rusland en Venezuela starten gezamenlijke militaire oefeningen LH

10 december 2018

22u07

Bron: Belga 0 De Russische en Venezolaanse luchtmacht gaan gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren om de verdediging van het Zuid-Amerikaanse land te versterken. Dat heeft de Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino Lopez gezegd.

De verklaringen van Padrino Lopez vielen samen met de komst van een honderdtal Russische piloten en andere manschappen die aan boord van verschillende legervliegtuigen, waaronder twee bommenwerpers, in Caracas toekwamen.

Het is onduidelijk hoelang de Russen in Venezuela zullen blijven, Padrino Lopez gaf ook geen verdere details over de geplande oefeningen. In de afgelopen jaren heeft Venezuela miljoenen dollars aan militair materieel van Rusland gekocht.

Venezuela heeft in het verleden al vaak met beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten gewezen, omdat het land aanvallen op Venezuela zou beramen.