Rusland en Turkije roepen op tot staakt-het-vuren in Libië HLA

08 januari 2020

16u52

Bron: Belga, ANP 0 Rusland en Turkije hebben woensdag alle partijen in Libië opgeroepen om de vijandelijkheden te stoppen en op zondag tot een staakt-het-vuren te komen. Dit lieten de presidenten Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan na gesprekken in een gezamenlijke verklaring weten. De presidenten vragen “in de nacht van zaterdag op zondag" de wapens te laten zwijgen, zei de Turkse buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu.

In de verklaring vragen Turkije en Rusland om “een duurzaam staakt-het-vuren, ondersteund door de nodige maatregelen om de situatie ter plaatse te stabiliseren en het dagelijkse leven in Tripoli en andere steden te normaliseren”.

Net als in de Syrische crisis steunen Rusland en Turkije in Libië partijen die het tegen elkaar opnemen. Zondagavond deelde Erdogan nog mee dat Turkije zijn eerste soldaten naar Libië gestuurd heeft, enkele dagen nadat het parlement instemde met die missie. Turkije levert er steun aan de internationaal erkende regering in Tripoli, terwijl de Russen de troepen steunen van Khalifa Haftar die vanuit het oosten van het land oprukken naar Tripoli.