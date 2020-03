Rusland en Turkije eens over staakt-het-vuren in Syrische provincie Idlib HR LH

05 maart 2020

18u25

Bron: Belga, ANP 6 Buitenland Rusland en Turkije zijn een staakt-het-vuren overeengekomen voor de Syrische provincie Idlib. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin bekendgemaakt na overleg in Moskou met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het akkoord zal om middernacht in werking treden.

“De situatie in Idlib is zodanig verslechterd dat dit vraagt om een persoonlijke conversatie”, zei Poetin bij het begin van het overleg. “Onze ontmoeting hier voor onderhandelingen over Idlib is heel belangrijk”, zei Erdogan van zijn kant. “De hele wereld heeft de ogen op ons gericht. De gepaste maatregelen en beslissingen die we hier zullen nemen, zullen de regio en onze twee landen tot rust doen komen.”

Erdogan waarschuwde dat Ankara zal terugslaan op elke aanval van het regime in Damascus. De Turkse president en Poetin beslisten ook dat er een veilige zone voor burgers moet komen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov kondigde vandaag aan dat de Russische en Turkse legers vanaf 15 maart samen zullen patrouilleren op de snelweg M4. Dat is een strategische verkeersader die de provincie Idlib doorkruist.

Relaties verslechterd

De betrekkingen tussen Ankara en Moskou waren verslechterd de afgelopen weken vanwege de situatie in Syrië. Zondag kondigde Turkije aan een offensief te hebben gelanceerd tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij werden twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. De operatie, “Spring Shield”, is gelanceerd na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren. Het offensief leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou. Turkije steunt enkele rebellengroepen en Rusland steunt Damascus, maar toch hadden beide landen hun samenwerking rond Syrië de afgelopen jaren opgevoerd.

3 miljoen burgers

Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor de gevechten in het noordwesten van Syrië. Vanwege hun grote aantal komen de hulporganisaties handen te kort om hen te verzorgen. De regio rond Idlib is het laatste rebellengebied in Syrië. Het is een bolwerk van tegenstanders van Assad, voornamelijk jihadisten. Erdogan vreest dat die samen met honderdduizenden burgers naar Turkije vluchten als de troepen van Assad verder oprukken. Volgens VN-schattingen bevinden er zich ongeveer 3 miljoen burgers.

Israëlische raketten

Ook Israëlische militaire vliegtuigen zouden vanmorgen vanuit het Libanese luchtruim raketten afgevuurd hebben naar het centrale gebied van Syrië. Dat meldt het door de staat gerunde Syrische persbureau (SANA).

“De vijandelijke raketten werden afgeweerd, waardoor ze hun doelen niet kon bereiken”, zei de bron, volgens SANA. Er werden ook Israëlische raketten afgevuurd op Quneitra, in het zuiden van Syrië, vertelde een Syrische militaire bron. De provincie Quneitra omvat de Golanhoogte, waarvan het grootste deel door Israël is geannexeerd en bezet.

Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR) waren de aanvallen gericht op twee militaire luchthavens in de provincie Homs en op twee gebieden in de provincie Quneitra. Daar zijn strijders van de Libanese Hezbollah actief, een bondgenoot van de Syrische regering. Volgens de ngo vielen er geen doden of materiële schade.