Rusland en Turkije beginnen met gezamenlijke patrouilles in provincie Idlib NLA

15 maart 2020

13u21

Bron: Belga 0 Rusland en Turkije zijn vandaag begonnen aan gezamenlijke patrouilles in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat melden de Russische nieuwsagentschappen.

De gezamenlijke patrouilles vormen een onderdeel van het staakt-het-vuren dat Rusland en Turkije gesloten hadden. Dat akkoord moet een einde maken aan weken van hevig geweld in Idlib, het laatste grote rebellengebied in Syrië.

Volgens het Russische ministerie van Defensie vond bij de eerste patrouille langs een belangrijke snelweg, de M4, een "provocatie" plaats door milities die gesteund worden door Turkije. De rebellen zouden geprobeerd hebben burgers - onder wie vrouwen en kinderen - te gebruiken als levend schild, luidt het. Daarom werd de route van de eerste patrouille ingekort. Turkije krijgt nu extra tijd om de veiligheid van de gezamenlijke patrouilles te waarborgen, zegt Moskou.

Ankara heeft nog niet gereageerd.

Turkije en Rusland hebben tegengestelde belangen in Syrië. Turkije steunt er verschillende rebellengroepen, terwijl Moskou de belangrijkste bondgenoot is van de Syrische leider Bashar al-Assad. In februari waren in Idlib nog zeker vijftig Turkse soldaten omgekomen als gevolg van een offensief dat het Syrische leger tegen de rebellen had opgestart. Het geweld dreef ook een miljoen burgers op de vlucht.