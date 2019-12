Rusland en Oekraïne akkoord over nieuw gastransitverdrag NLA

21 december 2019

16u24

Bron: Belga 0 Onder bemiddeling van de Europese Unie zijn Rusland en Oekraïne het eens geworden over een nieuw verdrag voor de transit van gas voor de bevoorrading van Europa. Het verdrag geldt voor de komende vijf jaar, zo deelde het Russische monopoliebedrijf Gazprom vandaag mee.

Bovendien zal het Russische energiebedrijf tegen eind dit jaar 2,9 miljard dollar (2,61 miljard euro) aan het Oekraïense bedrijf Naftogaz betalen, zei Gazprom-topman Alexej Miller volgens het persbureau Interfax. Met het miljardenbedrag worden juridische conflicten bijgelegd.

De hoeveelheden transitgas vallen duidelijk lager uit dan in het verleden. Oekraïne had graag een grote hoeveelheid gas doorgevoerd, omdat dit voor het financieel zwakkere land meer inkomsten zou opleveren. In plaats van de ongeveer 90 miljard kubieke meter per jaar tot nu toe wordt in 2020 slechts 65 miljard kubieke meter Russisch gas via Oekraïne naar Europa gepompt. Van 2021 tot 2024 is 40 miljard kubieke meter gas per jaar voor de transit gepland.

Onder de bemiddeling van de Europese Commissie en de Duitse minister van Economie Peter Altmaier (CDU) bereikten Kiev en Moskou donderdag een principeakkoord.

Oekraïne was lange tijd het belangrijkste transitland voor Russische gas, maar Rusland gebruikt nu ook andere leidingen zoals de Oostzeepijplijn Nord Stream 1. Nord Stream 2 zou in 2020 klaar zijn, maar staat onder sanctiedruk van de Verenigde Staten. Op 8 januari zal Kremlinleider Vladimir Poetin in Turkije met zijn ambtgenoot Erdogan de nieuwe pijplijn Turkish Stream in dienst stellen. Van daaruit zal de zuidflank van Europa met gas bevoorraad worden.