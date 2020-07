Rusland en China stemmen tegen Belgisch-Duitse VN-resolutie voor hulp aan Syrië IB

08 juli 2020

01u32

Bron: DPA/AFP/BELGA 6 Rusland en China hebben in de VN-Veiligheidsraad hun veto gesteld tegen de voortzetting van grensoverschrijdende humanitaire hulp aan Syrië. De Belgisch-Duitse resolutie moest een verlenging met een jaar van de humanitaire hulp aan Syrië via twee grensovergangen mogelijk maken. Tegen ten laatste vrijdag moet een oplossing gevonden worden - dan loopt de huidige resolutie over grensoverschrijdende hulp aan Syrië af.

Sinds 2014 mogen de Verenigde Naties humanitaire hulp leveren via grensovergangen in delen van Syrië die niet worden gecontroleerd door president Bashar al-Assad. Miljoenen burgers zijn afhankelijk van de hulp. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres wijst erop dat de levering van noodhulp via de grensovergangen van levensbelang is voor de bevolking in het noordwesten van Syrië. Ook is de hulp extra gewenst om verspreiding van het coronavirus in Syrië tegen te gaan. “De Russen willen de bevolking nog verder doen stikken”, aldus een anonieme westerse diplomaat.

Met de huidige resolutie kan noodhulp Syrië bereiken via twee Turkse grensovergangen. Voor Rusland is dat één grensovergang te veel. Daarnaast mag de resolutie van Moskou met slechts zes maanden verlengd worden. De Russen dienden al een voorstel in met die twee voorwaarden. Verwacht wordt dat daarover woensdag gestemd zal worden.

Tot januari dit jaar werd er ook via grensovergangen met Irak en Jordanië noodhulp geleverd, maar die hulp werd geschrapt na verzet van, opnieuw, Russen en Chinezen. In de plaats daarvan wil Moskou dat er hulp geleverd wordt via grensovergangen die wel door het regime van dictator Bashar al-Assad gecontroleerd worden. “De grensoverschrijdende humanitaire hulp moet geleidelijk ingeperkt worden en vervangen” door humanitair transport onder controle van Damascus, meent de Russische vertegenwoordiging in de Veiligheidsraad. Omdat Assad intussen het overgrote deel van het grondgebied weer controleert, kan de centrale overheid die taak weer op zich nemen, menen de Russen en Chinezen.

Diplomaten meldden aan AFP dat ze het Russisch veto verwacht hadden. China stemde tegen omdat België en Duitsland weigerden om in de resolutietekst een veroordeling op te nemen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië.