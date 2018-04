Rusland eist betrokkenheid bij onderzoek naar gifaanval op Skripal TTR

07 april 2018

15u54

Bron: Belga 2 De Russische ambassade in Londen heeft in de zaak rond de vergiftigde ex-dubbelspion Sergej Skripal scherp uitgehaald naar de samenwerking met Groot-Brittannië en heeft om een gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson verzocht. Rusland wil betrokken worden bij het onderzoek.

De Russische ambassadeur Alexander Jakovenko wacht al geruime tijd op een gesprek met Johnson en heeft een nota naar het ministerie gestuurd om over het onderzoek in de zaak te praten. Dat deelde de Russische consulaire vertegenwoordiging in Groot-Brittannië vandaag mee volgens het persagentschap Tass. "We hopen op een constructief antwoord van de Britten en verwachten dat een dergelijke ontmoeting eerstdaags georganiseerd wordt", klinkt het voorts.

Rusland eist betrokken te worden bij het onderzoek naar de aanslag met gifgas op de vroegere Russische dubbelagent Skripal en zijn dochter Joelia. Moskou ontkent alle Britse beschuldigingen zelf achter de aanval te zitten.