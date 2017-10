Rusland dreigt met sluiting luchtruim voor Nederland Chris Klomp

08u14

Bron: AD.nl 0 ANP Schiphol Rusland dreigt met sluiting van het luchtruim voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Aanleiding is het intrekken van zogenoemde landingsslots van de Russische vrachtmaatschappij AirBridgeCargo (ABC), dat juist wil uitbreiden op Schiphol. Vliegtickets dreigen hierdoor honderden euro's duurder te worden. Dat schrijft de Telegraaf.

KLM zou het grootste slachtoffer zijn van deze maatregel. De Russen hebben Nederland tot zaterdag gegeven om het probleem met landingsrechten op de lossen. "Ik weet dat er hoog overleg is tussen Den Haag en Moskou over deze kwestie, maar van details ben ik niet op de hoogte. Ik hoop dat het opgelost kan worden, dat zou voor iedereen het beste zijn", zo bevestigt manager Henk-Jan van Keulen van ABC Nederland het conflict.

Langer vliegen

KLM bereidt zich al voor op een eventuele sluiting van het Russische luchtruim. Aan de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft KLM gevraagd of de bezetting op intercontinentale vluchten op de routes naar Azië uitgebreid mag worden van drie naar vier piloten. KLM moet in geval van een sluiting van het Russische luchtruim ongeveer drie tot vijf uur langer vliegen naar bestemmingen in Japan, China en Zuid-Korea. Daarom is meer personeel nodig.

Het sluiten van het luchtruim zou ook de passagiers in de portemonnee treffen. Vliegtickets zouden door het omvliegen tussen de 350 en 500 euro extra gaan kosten.