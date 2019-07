Rusland draagt opnieuw financieel bij aan Raad van Europa tvc

02 juli 2019

17u04

Bron: Belga 0 Rusland betaalt opnieuw zijn financiële bijdrage aan de Raad van Europa. Dat was twee jaar lang niet meer het geval vanwege de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim. Dat heeft Daniel Höltgen, communicatiedirecteur van de organisatie die waakt over de democratie, rechtsstaat en mensenrechten in Europa, vandaag laten weten.

De Russische regering heeft 33 miljoen euro, of haar bijdrage voor 2019, gestort. "Ik ga uit van het principe dat de schuld van de jaren 2017 en 2018 ook wordt vereffend", aldus Höltgen. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 55 miljoen euro, zonder interesten.

Rusland maakte vorige dinsdag zijn comeback in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (PACE). De Russische vertegenwoordigers waren er niet meer welkom na de annexatie in 2014 van de Krim door Moskou. Rusland drong aan op het volledige herstel van zijn rechten. Zolang dat niet gebeurd was, betaalde het niet meer voor de Raad van Europa en dreigde het er ook mee om de organisatie te verlaten. In dat laatste scenario zouden Russische burgers niet meer kunnen aankloppen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen.

Dankzij een aanpassing van de regels van de Raad van Europa kon Rusland vorige week weer aan boord komen, tot ongenoegen van Oekraïne, de Baltische staten en Polen. Oekraïne neemt alvast niet langer deel aan PACE, en Letland overweegt om hetzelfde te doen.