Rusland deelt paspoorten uit aan 125.000 inwoners van Oost-Oekraïne kv

09 december 2019

18u30

Bron: Reuters, Belga 2 125.000 inwoners van Oost-Oekraïne, dat momenteel in handen is van pro-Russische rebellen, krijgen een Russisch paspoort. Dat deelt de Russische minister van Binnenlandse Zaken vandaag mee. Rusland wil de banden met de separatistische regio aanhalen, terwijl het vredesgesprekken begint met Kiev die een einde moeten maken aan het conflict.

Meer dan 160.000 inwoners van de regio een aanvraag voor een Russisch paspoort ingediend; 125.000 van hen hebben er een gekregen, vertelde minister Kolokoltsev aan persagentschap TASS.

President Vladimir Poetin kwam vandaag toe in Parijs waar hij in het Élysée zal spreken met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski over het conflict in Oost-Oekraïne. Het is de eerste keer in drie jaar tijd dat er een dergelijke top plaatsvindt. Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel nemen aan de gesprekken deel.



De oorlog tussen Oekraïne en de pro-Russische rebellen heeft sinds 2014 aan 13.000 mensen het leven gekost. Het vredesproces bevond zich jarenlang op een dood spoor, maar sinds enkele maanden wordt er weer lichte vooruitgang geboekt.

Zelenski had in april, na zijn verkiezing tot president, toelating gegeven voor een hervatting van de dialoog met Moskou. Die gesprekken hadden in september al geleid tot een grootschalige uitwisseling van gevangenen, in drie kleinere sectoren aan de frontlijn zijn er ondertussen troepen teruggetrokken en de Russen gaven vorige maand ook nog drie Oekraïense oorlogsbodems terug.

Kiev beschuldigt Moskou ervan een officieuze oorlog te voeren in Oost-Oekraïne, door troepen naar de regio te sturen en de regio te bevoorraden met wapens. Rusland ontkent dat echter en zegt dat het conflict een burgeroorlog is.