Rusland claimt succesvolle vaccintesten op militairen

29 juni 2020

12u45

Bron: Belga 0 Rusland zegt met succes coronavaccins te hebben uitgetest op vrijwilligers uit het leger. “Er werden geen complicaties of neveneffecten vastgesteld”, kopt de Russische legerkrant Krasnaya Zvezda (Rode Ster). Eind volgende maand wil Rusland de klinische testen afronden.

De Russische minister van Volksgezondheid Mikhail Murashko zei afgelopen weekend dat Rusland zich voorbereidt om de vaccins en ander relevant medisch materiaal wereldwijd te verkopen.



De voorbije maanden is in het land hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vaccin nu het aantal besmettingen er is opgelopen tot meer dan 640.000 (met ruim 9.000 doden). Alleen de Verenigde Staten en Brazilië zijn harder geraakt door het nieuwe coronavirus.



In de meeste Russische regio’s waren tot voor kort strikte lockdownbeperkingen in voege. Die beperkingen, die een erg nefaste invloed op de economie hadden, werden opgeheven eens de besmettingsgraad een dalende trend aangaf.

