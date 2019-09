Rusland, China en India houden grootse militaire oefening met 130.000 manschappen PVZ

20 september 2019

16u22

Bron: DPA 0 In aanwezigheid van president Vladimir Poetin heeft Rusland samen met China, India en andere staten, dit jaar zijn grootste militaire oefening gehouden. De gezamenlijke militaire oefening bracht 128.000 troepen te been en heette "Centrum-2019". Met de oefening willen Rusland en China tonen dat ze "zij aan zij" staan, zei de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgu op vrijdag.

De zes andere lidstaten van de militaire alliantie van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO), waaronder India, Oezbekistan en Kazachstan hebben ook aan de oefening deelgenomen. Met tanks, luchtmachteenheden en parachutisten vond de oefening plaats op een militaire basis in Orenburg in Rusland, dichtbij de grens met Kazachstan, in Centraal-Azië.

Rusland en buurland China hebben hun banden de laatste jaren versterkt nu die met het Westen, en in het bijzonder de Verenigde Staten, zijn verslechterd door regionale conflicten en handelsgeschillen.

Het Russische leger houdt regelmatig een dergelijke militaire oefening en wil daarmee niet alleen vijanden afschrikken, maar wil daarmee ook zijn wapens vertonen aan potentiële kopers uit het buitenland.

