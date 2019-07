Rusland boos: zusjes wacht de cel na moord op gewelddadige vader Joost Bosman

12 juli 2019

08u31

Bron: AD.nl 0 buitenland Drie Russische zussen dreigen lang in de gevangenis te belanden, omdat zij hun vader doodden, terwijl hij hen jarenlang terroriseerde. De zaak wakkert de woede aan in Rusland over het toenemend geweld tegen vrouwen.

Een jaar geleden konden Krestina, Angelina en Maria Chatsjoerian (respectievelijk 18, 19 en 20 jaar oud) het schrikbewind van hun 57-jarige vader niet langer aan. Toen hij even een dutje deed, brachten ze hem om met een hamer en staken hem 36 keer met een mes. Er ontstond nog een worsteling, maar Michaïl Chatsjoerian overleed binnen enkele minuten.

De vrouwen werden aangeklaagd. Dat hun vader zijn kinderen jarenlang terroriseerde, laat het Openbaar Ministerie echter buiten beschouwing. De man beledigde, vernederde en bedreigde zijn dochters en “onderwierp hen aan psychische en seksuele mishandeling”, aldus Russische media, die zich baseren op een onderzoek van een staatscommissie.

Onlangs moesten de zussen voorkomen en de Russische aanklager eist mogelijk maximaal twintig jaar gevangenisstraf. De aanklager erkende het wangedrag van het slachtoffer, maar vond dat zijn dochters naar de politie hadden moeten gaan. Volgens de zussen zou dat de terreur van hun vader alleen maar hebben verergerd.

Demonstratie

Moskovieten wilden direct de straat op om met een demonstratie hun woede te uiten over de strafeis. Maar de autoriteiten weigerden een vergunning af te geven. De betogers konden wel in een buitenwijk hun ongenoegen uiten, maar kozen voor eenmansprotesten buiten de muren van het Kremlin. Daarvoor is geen toestemming vooraf nodig.

De organisator van het protest, Darja Serenko, denkt ook aan een bredere actie. “We stellen mensen voor buiten hun eigen flatgebouwen eenmansdemonstraties te houden. Omdat huiselijk geweld in al die gebouwen plaatsvindt. Zo zullen de daders voelen, dat ze niet straffeloos kunnen handelen.”

De zaak van de zussen Chatsjoerian staat niet op zich. Rusland kampt met een endemische agressie binnen gezinnen, waarvan vooral vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties overlijden jaarlijks zo’n 14.000 vrouwen aan huiselijk geweld. In de periode 2016 tot 2018 werd 80 procent van alle moordzaken tegen vrouwen gelinkt aan huiselijk geweld, volgens de Russische juridische site Mediazona.

Werkstraf

Het geweld tegen vrouwen is nog eens toegenomen, nadat de Doema, het Russische lagerhuis, in 2017 een wetswijziging aannam, waardoor huiselijk geweld onder voorwaarden niet langer in het wetboek van strafrecht staat. Als een man voor het eerst over de schreef gaat en hij geen botten breekt, ziet de rechter het als een ‘overtreding’. Dat leidt hooguit tot een boete van omgerekend maximaal 400 euro, tijdelijke hechtenis tot maximaal vijftien dagen of een werkstraf.

Het amendement op de wet kwam uit de koker van de Russisch-orthodoxe kerk, die – samen met de Russische president Vladimir Poetin - familiewaarden hoger lijkt te hebben zitten, dan de bescherming van vrouwen en kinderen. Onder het motto: beter af en toe een paar klappen, dan dat de vrouw haar echtgenoot aangeeft en in veel gevallen een echtscheiding volgt.

Sinds de wetswijziging is volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) het aantal gevallen van huiselijk geweld drastisch gestegen. “De Chatsjoerian-zaak is tamelijk illustratief voor de algemene toestand rond huiselijk geweld en hoe de Russische staat daarop reageert”, verklaarde HWR-onderzoeker Joelia Gorboenova tegenover een krant.

HRW heeft gevallen gedocumenteerd waarbij de aanklager “duidelijke gevallen van zelfverdediging” niet als zodanig erkende en de slachtoffers uiteindelijk de cel in moesten. Gorboenova: “De keuze is niet of je naar de politie gaat en hulp vraagt. Maar of je wordt omgebracht of dat je je zo goed als je kunt jezelf verdedigt.”

