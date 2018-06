Rusland bombardeert voor het eerst in jaar rebellengebied in zuiden van Syrië, VS waarschuwt dat rebellen er alleen voor staan IB TT

24 juni 2018

02u32

Bron: Belga, ANP, The Guardian 1 Russische gevechtsvliegtuigen hebben volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gisterenavond laat bombardementen uitgevoerd in het gouvernement Dera, in het zuidwesten van Syrië. Het gaat om de eerste Russische luchtaanvallen in het gebied sinds de inwerkingtreding van een staakt-het-vuren, zo zegt de Britse ngo. Amerikaanse hulp moeten de rebellen in het gebied echter niet verwachten.

Volgens het Observatorium voerde Rusland meer dan 25 bombardementen uit op door de rebellen gecontroleerde plaatsen. Informatie over slachtoffers of schade heeft de ngo voorlopig niet.

Rusland voert in Syrië bombardementen uit ter ondersteuning van de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. In juli 2017 bereikten beide landen samen met de Verenigde Staten en Jordanië - beide lid van de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) - een akkoord over een de-escalatiezone in het nog door de rebellen gecontroleerde gouvernement Dera.

Rebellen staan er alleen voor

De laatste weken lopen de spanningen in de provincie Dera op. Het Syrische leger lijkt zich op te maken voor een offensief in de regio. Het concentreert er almaar meer troepen en is zelf ook begonnen met bombardementen.

De Verenigde Staten hebben de rebellen in de regio ondertussen gewaarschuwd dat ze "geen beslissingen moeten nemen die gebaseerd zijn op de verwachting van een Amerikaanse militaire interventie". Washington heeft Assad en Moskou de voorbije week wel gewaarschuwd dat een schending van het staakt-het-vuren "zware gevolgen" zal hebben en de Amerikanen een "vastberaden en gepast antwoord" zullen geven.

Maar verder dan een waarschuwing gingen de Amerikanen niet. "Wij in de regering van de VS begrijpen de moeilijke omstandigheden waarin jullie verkeren", klonk het dit weekend in een boodschap aan de rebellen van het Vrije Syrische Leger. "Wij raden de Russen en het Syrische regime aan om geen militaire maatregelen te treffen die het staakt-het-vuren schenden."

De voorbije dagen zijn duizenden burgers het gebied al ontvlucht richting Jordanië. Het gebied in het zuidwesten van Syrië is van groot strategisch belang voor Jordanië en Israël, twee Amerikaanse bondgenoten.