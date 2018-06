Rusland bombardeert rebellengebied in zuiden van Syrië IB

24 juni 2018

02u32

Bron: Belga 0 Russische gevechtsvliegtuigen hebben volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten gisterenavond laat bombardementen uitgevoerd in het gouvernement Dera, in het zuidwesten van Syrië. Het gaat om de eerste Russische luchtaanvallen in het gebied sinds de inwerkingtreding van een staakt-het-vuren, zo zegt de Britse ngo.

Volgens het Observatorium voerde Rusland meer dan 25 bombardementen uit op door de rebellen gecontroleerde plaatsen. Informatie over slachtoffers of schade heeft de ngo voorlopig niet.

Rusland voert in Syrië bombardementen uit ter ondersteuning van de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad. In juli 2017 bereikten beide landen samen met de Verenigde Staten en Jordanië - beide lid van de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) - een akkoord over een de-escalatiezone in het nog door de rebellen gecontroleerde gouvernement Dera.

Oplopende spanningen

De laatste weken lopen de spanningen er weer op. Het Syrische leger lijkt zich op te maken voor een offensief in de regio. Het concentreert er almaar meer troepen en is zelf ook begonnen met bombardementen. De voorbije dagen zijn duizenden burgers het gebied al ontvlucht.