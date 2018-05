Rusland blijft met oorlogsbodems voor Syrische kust actief SVM

16 mei 2018

16u41

Bron: Belga 0 Russische oorlogsbodems met kruisraketten blijven nog altijd in de Middellandse Zee voor de Syrische kust patrouilleren. In het land bestaat nog steeds het gevaar dat plots terroristische groepen opduiken, zei president Vladimir Poetin vandaag in Sotsji.

Alleen al dit jaar moeten 102 marineschepen en duikboten -gewapend met kruisraketten van het type Kalibr- het zeegebied afwisselend bewaken. Sinds het begin van de militaire operatie in Syrië in 2015 heeft Rusland herhaaldelijk vaste stellingen of grote troepenontplooiingen van tegenstanders vanuit zee beschoten.

De Russische marine heeft haar operationeel gebied de voorbije jaren uitgebreid, zei Poetin tijdens een vergadering over defensie. Russische schepen zijn actief in de Middellandse Zee, in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. "Een grote slagkracht van de marine is belangrijk om onze economische onschendbaarheid, het strategische evenwicht en onze nationale belangen te beveiligen", aldus de baas van het Kremlin.