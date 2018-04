Rusland beschuldigt onderzoeksorganisatie van vervalsing bij onderzoek naar vergiftiging dubbelspion SI

14 april 2018

17u49

Bron: Belga 1 De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft geknoeid met de resultaten van haar onderzoek naar de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal om Rusland te kunnen beschuldigen. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, vandaag gezegd.

"Volgens de resultaten van de analyses" van een Zwitsers laboratorium dat voor OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) werkt, "is de stof BZ ontdekt in alle stalen" die genomen werden in Salisbury, waar Sergej Skripal en zijn dochter vergiftigd werden, verklaarde hij op een conferentie. Hij beschuldigde OPCW ervan deze resultaten te hebben achtergehouden. BZ werd nooit in de Sovjet-Unie of in Rusland geproduceerd, voegde Lavrov eraan toe.