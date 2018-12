Rusland beschuldigt Oekraïense zeelieden van illegale grensovergang: 3 maanden in voorlopige hechtenis AW

03 december 2018

12u56

Bron: Belga 0 Het Russische Openbaar Ministerie klaagt de 24 bemanningsleden aan van de drie Oekraïense marineschepen die via de Straat van Kertsj naar de Zee van Azov probeerden te varen. Ze worden beschuldigd van illegale grensovergang. Dat meldt hun advocaat Nikolai Polosov.

Hij heeft nog geen contact gehad met zijn cliënten, sinds zij van het geannexeerde schiereiland de Krim naar Moskou overgebracht zijn. De zeelieden moeten minstens drie maanden in voorlopige hechtenis blijven.



De Oekraïense president Petro Porosjenko riep de Russische regering op om hem te informeren over waar de bemanningsleden zich bevinden en hoe het met hen gaat. Bovendien moet Rusland de arrestaties duidelijk juridisch rechtvaardigen. Kiev zal er verder alles aan doen om de Oekraïners die vastzitten in Rusland snel te laten terugkeren, zei Porosjenko nog op Twitter.

Krijgswet ingevoerd

Vorige week enterden Russische kustwachters drie Oekraïense oorlogsschepen voor het schiereiland Krim. De schepen wilden de Zee van Azov binnenvaren via de Straat van Kertsj. Kiev kondigde daarop de krijgswet af. Die werd voor dertig dagen ingevoerd in een aantal grensregio's.

Bekijk ook: