Rusland “bereid om het nucleair wapenverdrag te redden” kv

16 januari 2019

16u26

Bron: Belga 0 Rusland is bereid te werken aan de redding van het bilaterale INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) uit 1987, waaruit Washington zich wil terugtrekken. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov wil de VS dat Rusland zijn 9M729-raketten vernietigt, een wapen dat volgens de VS het verdrag schendt. Rusland ontkent dat.

“We zijn zoals altijd bereid om te werken om het verdrag te redden", aldus Lavrov tijdens zijn jaarlijkse persconferentie. Hij riep de Europese landen op om Moskou te steunen in die onderhandelingen. "Ik hoop dat de Europese landen, die misschien meer belangen daarbij hebben dan de andere, zich ook zullen inzetten om niet aan de Amerikaanse positie te kleven (...) en zullen proberen Washington naar een meer verantwoordelijke positie te duwen."

Het INF-verdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd. Het verdrag uit 1987 verbiedt geen raketten die op zee (of in de lucht) worden gelanceerd.



Russische en Amerikaanse diplomaten voerden gisteren in Genève gesprekken over het INF-verdrag, zonder echter gemeenschappelijke grond te vinden. Op 4 december gaf de VS Rusland 60 dagen de tijd om opnieuw aan zijn verplichtingen te voldoen.

Washington en de NAVO-landen beschuldigen Rusland er al langer van het INF-verdrag te schenden, met het nieuwe Russische rakettenprogramma SSC-8 (in Rusland 9M729 genaamd). Rusland ontkent dat. De raketten zouden zo nooit zijn getest binnen de reikwijdtes die het INF-verdrag verbiedt.

De VS heeft geëist dat Rusland zijn raket, de lanceerplatformen en alle uitrusting daarvan vernietigt, aldus nog Lavrov.