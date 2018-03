Rusland belooft dat het rebellen uit Oost-Ghouta laat vertrekken kg

06 maart 2018

14u32

Bron: Belga 0 Rusland heeft beloofd dat het de opstandelingen en hun gezinnen uit Oost-Ghouta, de belegerde voorstad van Damascus, laat vertrekken. Rusland "garandeert de integriteit van alle opstandelingen en hun gezinsleden die beslist hebben Oost-Ghouta te verlaten", deelde het Russische ministerie van Defensie maandagavond mee.

Rusland heeft "een humanitair konvooi van de internationale organisaties naar Douma doorgelaten met 247 ton vracht", zo verwijst de persmededeling naar een deel van Oost-Ghouta.

Het Russische leger meldde dinsdag dat het contacten met de humanitaire organisaties had om donderdag een nieuw konvooi met hulp voor Oost-Ghouta te sturen. "We hebben met verantwoordelijken van de internationale humanitaire organisaties gepraat om een coördinatie te regelen voor het sturen van nieuwe konvooien naar Oost-Ghouta, met name dat van donderdag", zei generaal Vladimir Zolotukhin.

Luchtaanvallen

Minstens negen burgers zijn gedood en een veertigtal andere gewond geraakt bij nieuwe luchtaanvallen van het Syrische leger op Oost-Ghouta, meldde het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dinsdag. Terwijl het bewind van Bashar al-Assad ongeveer 40 procent van de enclave heeft heroverd, gaan de luchtaanvallen onverminderd verder. Maandagnacht waren "Saqba en Hamouria het doelwit van de luchtaanvallen". Dinsdagochtend werden aanvallen uitgevoerd op Jisrine, waarbij "negen burgers werden gedood en een veertigtal andere gewond raakte", zei de directeur van de ngo, Rami Abdel Rahmane.