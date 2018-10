Rusland: “Amerikaans vliegtuig viel Russische basis in Syrië aan” kv

25 oktober 2018

18u18

Bron: Belga 0 Een Russische generaal en vice-minister van Defensie beschuldigt de VS er vandaag een Russische luchtmachtbasis in Syrië te hebben aangevallen.

"Een Amerikaans verkenningsvliegtuig dat 13 drones controleerde, heeft de Russische basis van Hmeimim op 5 januari aangevallen", zei generaal Aleksandr Fomin in een mededeling waarover werd bericht door staatspersbureau Tass. "Het Amerikaanse toestel, een P-8 Poseidon, controleerde een aantal drones in zijn omgeving", zei Fomin op een veiligheidsforum in Peking.

Naast de luchtmachtbasis van Hmeimim werd volgens het Russische ministerie van Defensie ook de haven van Tartus in het westen van Syrië onder vuur genomen tijdens een nachtelijke raid.





De Russen slaagden erin om de radiosignalen te verstoren en de controle over te nemen. Andere drones werden vernietigd, aldus de Russen. Het Kremlin noemt de bewijzen van de Amerikaanse betrokkenheid bij de aanval "erg alarmerend". "Het incident kan op tafel komen als de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump elkaar volgende maand in Parijs ontmoeten", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.