Rusland: "76 mensen geëvacueerd uit Oost-Ghouta" ADN

12 maart 2018

23u54

Bron: ANP 1 Russische militairen zeggen dat 76 mensen, onder wie 49 kinderen, het Syrische oostelijke district Ghouta vandaag hebben verlaten via een humanitaire corridor. Militanten zouden volgens een Russisch monitoringcentrum burgers hebben aangevallen die op weg waren naar de corridor en daarbij vijf mensen gedood, aldus Russische persbureaus.

Een van de belangrijkste rebellengroeperingen in de Syrische regio Oost-Ghouta, Jaish al-Islam, zei eerder op de dag een akkoord met Rusland te hebben bereikt over de evacuatie van gewonden uit het belegerde gebied.

Rusland is een belangrijke militaire bondgenoot van de Syrische overheid. De Syrische regering wil rebellenbolwerk Oost-Ghouta, vlak bij hoofdstad Damascus, weer in handen krijgen. Het offensief gaat gepaard met zware bombardementen en artilleriebeschietingen. Het geweld in de enclave heeft sinds midden februari het leven gekost aan zeker 1.100 burgers, volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.