Rus uit Den Haag zaagt echtgenote (30) in stukken mvdb

19 april 2018

22u50

Bron: ANP - AD.nl 0 Een man uit Den Haag die ervan wordt verdacht dat hij zijn echtgenote heeft vermoord, zou daarna haar lijk in stukken hebben gezaagd en in een kist op het balkon hebben verstopt.

De politie vond de stoffelijke resten in januari tijdens een doorzoeking van hun woning in de kustplaats Scheveningen (Den Haag). De zaak tegen de verdachte zaak komt volgende week voor het eerst voor de rechtbank in een inleidende zitting.

Yogalerares

De van oorsprong Russische man (41) had twee dagen voor de vondst zijn eveneens Russische vrouw als vermist opgegeven. De dertigjarige Julia Chernyshova was in de buurt bekend als yogalerares.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man ervan dat hij het lichaam van de vrouw met een elektrische zaag in verschillende stukken heeft gezaagd. De delen verstopte hij in zakken, verborg die in een kist, deed er aarde bij en zette die afgesloten op hun balkon. Mogelijk wilde de vrouw scheiden en kon de verdachte dat niet verkroppen.