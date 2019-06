Rus overleeft aanval door beer door tong van beest af te bijten TT

11 juni 2019

17u45

Bron: Mirror.co.uk 0 Van geluk gesproken. Een Rus is er in het zuiden van het land in geslaagd een aanval door een bruine beer af te slaan door een stuk van het tong van het agressieve dier af te bijten. De man overleefde de aanval, maar raakte wel zwaargewond.

De 35-jarige Nikolay Irgit was in een bergstreek samen met vrienden herten- en elandengeweien aan het zoeken toen hij door een beer werd verrast. Het beest viel Irgit aan, die in een reflex op het dier begon in te slaan. Toen de beer zijn muil open sperde en Irgit in het gezicht wilde bijten, slaagde die erin een stuk van zijn tong af te bijten. De beer nam daarna de benen om Irgit zwaar gewond achter te laten.

Aan de krant Siberian Times zegt Irgit dat hij op het moment dat hij de beer zag, als versteend bleef staan. “Ik had geen enkel wapen, zelfs geen mes. Ik begon te schreeuwen en dacht dat hij niet zou aanvallen. Maar hij kwam wel op mij af. Ik kon hem in het gezicht slaan, maar hij duwde me op de grond.”

Volgens de politie in de stad Tuva heeft de man geluk gehad dat hij de aanval heeft overleefd. Zijn vrienden brachten hem naar het dichtstbijzijnde dorp.

Irgits verhaal kreeg trouwens nog een staartje: de politie gaf hem een boete wegens stroperij en illegaal vuur stoken.