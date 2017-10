Ruk naar rechts verwacht in Oostenrijk kv

05u05

Bron: ANP 0 EPA Een affiche van Sebastian Kurz, leider van de ÖVP. De Oostenrijkse kiezers maken vandaag de gang naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Tussen de coalitiepartijen ÖVP en SPÖ ontstond in mei een breuk die daarna alleen maar dieper is geworden. De conservatieve ÖVP onder leiding van Sebastian Kurz wordt waarschijnlijk de grootste partij. De sociaaldemocratische SPÖ en de rechts-populistische FPÖ strijden om de tweede plaats.

De FPÖ behaalde bij de vorige verkiezingen in 2013 al ruim 20 procent van de stemmen en zit nog steeds in de lift. Twee groene partijen en de liberale Neos zweven alle rond de 5 procent. De drempel om in het parlement gekozen te worden ligt op 4 procent.

Lees ook Zwitsers beslissen per referendum over een boerkaverbod

Migratie is een van de hoofdthema's in de verkiezingen. De FPÖ, die al twee keer eerder in de regering zat, wil vaker volksraadplegingen organiseren en maakt bij voorbaat aanspraak op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ÖVP-leider Kurz verlangt van een eventuele coalitiepartner een pro-Europese houding, maar ÖVP en FPÖ vinden allebei dat de EU zich niet met te veel zaken moet bemoeien.

De 6,4 miljoen kiesgerechtigden in Oostenrijk kunnen van 06.00 uur tot 17.00 uur stemmen. Rond 17.15 uur worden de eerste prognoses verwacht.