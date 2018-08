Ruim zestig schapen doodgereden op Duits spoor SVM

31 augustus 2018

11u15

Bron: ANP 1 Twee treinen hebben in Duitsland een ontsnapte kudde schapen geraakt. Er kwamen meer dan zestig dieren om het leven, meldt de politie.

De schapen konden gisteravond de benen nemen doordat een storm een hek beschadigd had. Ze liepen vervolgens het spoor op in de buurt van Ludwigslust. Daar schepte een passerende ICE-trein een aantal van de dieren. Later kwamen andere schapen terecht onder een goederentrein.

Drie dieren overleefden het ongeval, maar raakten ernstig gewond. Een dierenarts liet ze inslapen. Door het voorval liepen tientallen treinen vertraging op.