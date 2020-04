Ruim tien miljoen Fransen zijn tijdelijk werkloos door coronacrisis JG

22 april 2020

12u08 5 In Frankrijk is de kaap van de tien miljoen tijdelijk werklozen overschreden, zo meldt de Franse minister voor Werk Muriel Pénicaud. Dat aantal komt overeen met meer dan één op de twee werknemers uit de private sector.

"Deze ochtend telde Frankrijk 10,2 miljoen werknemers van wie het loon (deels) wordt betaald door de staat", aldus Pénicaud. De maatregel van tijdelijke werkloosheid moet de schok van de coronacrisis opvangen. Het systeem wordt toegepast in zo'n 820.000 bedrijven, of meer dan 60 procent van alle ondernemingen in Frankrijk.

Ook België heeft een systeem van tijdelijke werkloosheid, om te vermijden dat de crisis tot massale ontslagen zou leiden. De voorbije dagen was er nog discussie over de positie van ons land ten opzichte van de zuiderburen, maar onderzoekers van de UGent hebben intussen erkend dat er proportioneel meer tijdelijk werklozen in Frankrijk zijn dan in België.

