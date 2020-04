Ruim helft wereldbevolking moet zich intussen aan vorm van quarantaine houden KVDS

17 april 2020

15u44

Bron: Belga 1 Minstens 4,5 miljard mensen moeten zich door de uitbraak van het nieuwe coronavirus intussen houden aan quarantainevoorschriften van de overheid. Dat komt overeen met 58 procent van de wereldbevolking, die door de Verenigde Naties in april nog op 7,8 miljard geschat werd.

Sinds half maart groeide het aantal mensen dat door Covid-19 beperkt wordt in zijn mobiliteit explosief. Op 18 maart ging het over ruim 500 miljoen mensen. Daarna liep het snel op tot een miljard (23 maart), twee miljard (24 maart), drie miljard (25 maart) en vier miljard (7 april). Op vrijdag 17 april wordt aan minstens 4,5 miljard mensen uit 110 landen en regio's gevraagd om thuis te blijven.

Verplicht

Voor de meerderheid (2,93 miljard mensen) zijn de lockdown-maatregelen verplicht. Geen enkele regio in de wereld ontsnapt: Europa (Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Italië, Spanje, een groot deel van Rusland ...), Azië (India, Oezbekistan, Jakarta en Indonesië, Nepal, Sri Lanka, de helft van de Filipijnen ...), het Midden-Oosten (Irak, Saoedi-Arabië, Jordanië, Libanon, Israël ...), Afrika (Zuid-Afrika, Marokko, de grootste Nigeriaanse steden, Zimbabwe, Rwanda ...), Amerika (een groot deel van de Verenigde Staten, Colombia, Argentinië, Venezuela, Peru, Bolivia ...) noch Oceanië (Nieuw-Zeeland). Zaterdag komen ook Malawi en Khartoem in Soedan erbij.





In de meeste gevallen blijft het voor de bevolking wel mogelijk om van thuis te werken, levensnoodzakelijke producten te kopen en zich te verzorgen.

Andere landen, goed voor zo'n 1,03 miljard inwoners, vragen hun inwoners wel thuis te blijven, maar leggen geen dwingende maatregelen op. Hieronder vallen bijvoorbeeld Mexico, een groot deel van Brazilië, Japan, Iran, Zwitserland, Oeganda en Canada.

In een 25-tal landen of gebieden met samen ongeveer 500 miljoen inwoners is een avondklok ingesteld, waardoor er ‘s avonds en ‘s nachts geen verplaatsingen zijn toegelaten. Vooral in Afrika is deze maatregel populair (in Egypte, Kenia, Ivoorkust, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guinee, Togo, Sierra Leone, Mauritanië en Gabon) en in Latijns-Amerika (Chili, Guatemala, Ecuador, de Dominicaanse Republiek, Panama en Puerto Rico). Andere landen met een avondklok zijn Thailand, Syrië, Servië en Koeweit.

Lockdown

Tot slot hebben minstens vier landen hun belangrijkste steden in lockdown geplaatst, met een verbod om er binnen te komen of weg te gaan. Dat is het geval voor onder meer Kinshasa (Democratische Republiek Congo), Almaty en Noersoeltan (Kazachstan) en Bakoe (Azerbeidzjan).

Naar het beeld van het Chinese Wuhan, de stad waar de pandemie begon en die op 8 april de lockdown ophief, overwegen sommige landen, vooral in Europa, de quarantainemaatregelen inmiddels te versoepelen. Dat is zo vanaf maandag in Tsjechië, vanaf 27 april in Zwitserland, vanaf 4 mei in Italië en vanaf 11 mei in Frankrijk.

In België werden de quarantainemaatregelen deze week verlengd tot en met 3 mei.

Lees ook: Waarom niet elk land dezelfde maatregelen heeft: “Een Fransman aanvaardt geen advies. Die wil oorlogstaal” (+)

Bekijk ook:

Kritiek op voorstel Bart Tommelein over dagpasjes kust



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Zwitserland

Europa

Afrika

Frankrijk

België

Italië

Bakoe

Amerika