Ruim helft enkelbanden in Nederland tijdelijk uitgevallen door telecomstoring

09 augustus 2018

09u55

Bron: ANP 1 Tijdens een storing van telecomaanbieder Tele2 afgelopen weekend blijken in Nederland bij honderden mensen de enkelbanden te zijn uitgevallen.

De storing begon vrijdag. Het ging op bepaalde momenten om maximaal 450 van de ongeveer 700 enkelbanden. Met alle banden was zondagochtend de verbinding weer hersteld, meldt het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid.



Na de problemen kwam de door enkelbanden opgeslagen informatie over de locaties van de dragers tijdens de storing alsnog beschikbaar. Uit een eerste analyse blijkt een "regulier" beeld. De meeste mensen met enkelband zouden ook niet hebben geweten dat de verbinding was uitgevallen.

