Ruim duizend bezoekers op eerste Pride parade ooit in Bosnië jv en nla

08 september 2019

08u38

Bron: dpa en ANP 2 De eerste Pride parade in Bosnië, die vandaag in Sarajevo plaatsvindt, wordt door ruim duizend mensen bezocht. De optocht door de stad verloopt zonder problemen. Gisteren vond een tegendemonstratie plaats, die ook rustig verliep.

De deelnemers aan de parade worden geëscorteerd door een grote politiemacht. Ongeveer 2.000 agenten zijn ingeschakeld om geweld te voorkomen. Hoewel Sarajevo bekendstaat als tolerante stad, was er veel weerstand. Sarajevo was de laatste hoofdstad van de voormalige Balkanstaten waar nog geen Pride had plaatsgevonden. Net als in andere steden in de regio kregen organisatoren en deelnemers te kampen met bedreigingen. De voorbije twee jaar hadden de autoriteiten de Pride parade verboden. Nu heeft de politie ook protesten tegen het evenement toegelaten.

Leden van de LGBT+-gemeenschap in het land liepen met borden waarop stond “De stad is van ons” en “Dit is de Pride”. Eén van de bekendste Bosnische zangers liep ook mee met de optocht. Bozo Vreco treedt op als man en als vrouw en zong op die manier een traditioneel Bosnisch liefdeslied als duet met zichzelf.

Een van de organisatoren, Branko Culibrk, zei aan nieuwswebsite Klix.ba dat de parade spreekt voor alle kwetsbare groepen, ook de migranten die zich verzamelen aan de Bosnische grens met Kroatië, in de hoop door te kunnen reizen naar rijkere Europese landen.

Tegendemonstratie

De groepering Svjetlost (Licht) riep op tot protest tegen de “onwaarden van de LGBT-gemeenschap”. “Omdat de LGBT-gemeenschap onlangs geclaimd heeft dat de burgers van Sarajevo haar steunen, willen wij met een vreedzame mars de boodschap geven dat we hen niet steunen.”

Svjetlost waarschuwde de organisatie van de Pride om “de tolerantie van de burgers van Sarajevo niet te testen”.